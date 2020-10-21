خادم الحرمين الشريفين: المرأة لعبت دورا محوريا بمحاربتها لجائحة كورونا

توجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالشكر لمجموعة تواصل المرأة 20 على عملهم المشهود خلال هذه الفترة الاستثنائية وحرصكم على إتمام أعمالكم بالرغم من الظروف التي فرضتها علينا تداعيات جائحة كورونا.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الأربعاء، قال خادم الحرمين الشريفين إن المرأة هي مصدر التطور لأي مجتمع فمن غير نساء ممكنات يصعب إصلاح المجتمعات، وقد أثبتت عبر التاريخ دورها البارز والفعال في قيادة التغير وصنع القرار.

وأشار إلى أن «عام 2020 هو عامُ استثنائي بكل المقاييس، حيث أصابت العالم جائحة خطيرة هدّدت الأرواح والأرزاق، وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية، استشعرت المملكة مسؤوليتها وقامت بدورها القيادي كرئيس للدورة الحالية لمجموعة العشرين».

ولفت إلى أن المرأة «لعبت دوراً محورياً في العالم بمحاربتها لجائحة كورونا؛ وذلك بتواجُدِها في الصفوف الأولى لهذه الحرب حيث تمثل المرأة ما نسبته أكثر من 70% من العاملين في مجال الرعاية الصحية».

وتابع: «اسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بجزيل الشكر والامتنان لجميع من خاطر بحياته من النساء والرجال من أجل حماية الآخرين وتوفير الخدمات الأساسية لهم تحت هذه الظروف الاستثنائية».

وأوضح أن «المملكة على قناعة بأن الانتعاش الاقتصادي السليم للخروج من تداعيات الجائحة، لا يُمكن أن يتحقق إلا من خلال برامج اقتصادية واجتماعية شاملة للمرأة تحقّق الإنصاف بين الجنسين وتوفرُ فرصا مُمكنة للنجاح».