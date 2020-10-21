التموين: حملات تموينية مكثفة بالمحافظات لضبط الأسواق

المصيلحي يوجه بشن حملات يوميا للقضاء على السلع منتهية الصلاحية

أعلنت وزارة التموين، عن تنفيذ عدد كبير من الحملات يوميا لضبط الأسواق بالمحافظات المختلفة، مؤكده أن هناك توجيهات واضحة من وزير التموين الدكتور على المصيلحي، لمديريات التموين بالمحافظات بضرورة القضاء على السلع منتهية الصلاحية.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن مديرية تموين كفر الشيخ ضبطت كميات كبيرة من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية حيث وصلت إلى 20 ألف عبوة مبيدات متنوعة وعدد 25 برميل وزن 200 كيلو و100 شيكارة وزن 10 كيلو وعدد 12 شيكارة وزن 25 كيلو.

وأكدت أن المديرية اتخذت الاجراءات القانونية حيال الضبطيات، وفي مجال السلع التموينية تم ضبط ألف كيلو سكر و1104 زجاجة زيت و760 كيلو أرز و590 علبة جبنة، وتم التحفظ على المضبوطات وعرض المخالفين على النيابة.

وبمحافظة الفيوم شددت الوزارة أن مديرية التموين نفذت حملة مكبرة لضبط السلع منتهية الصلاحية وخلال الحملة تم ضبط 30 ألف قطعة سناكس منتهية الصلاحية بمركز الفيوم، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الأمر.