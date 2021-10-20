حسن مصطفى يهدي الخطيب شهادة تقدير وميدالية وعلم الاتحاد الدولي لكرة اليد

أهدى الدكتور حسن مصطفى أهدى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، شهادة تقدير وميدالية فضية وعلم الاتحاد الدولي لكرة اليد.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامه النادي الأهلي اليوم بمعهد الموسيقى لتكريم الرمزين الكبيرين الكابتن حسن حمدي، رئيس النادي الأسبق، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وشهد الحفل حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومجلس إدارة النادي، ولفيف من السادة المدعوين، وقدمه أحمد شوبير، لاعب النادي الأهلي الأسبق، وأحياه الموسيقار الكبير عمر خيرت.

وكان مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد قرر منح الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأسبق، «قلادة الأهلي الذهبية» تقديرًا لحجم عطائه الكبير على مدى ما يزيد على خمسين عامًا قضاها في خدمة النادي في المناصب المختلفة؛ لاعبًا، ومديرًا للكرة، ومشرفًا على الفريق الأول لكرة القدم، وعضوًا بمجلس الإدارة وأمينًا للصندوق ووكيلًا للنادي، ونائبًا للرئيس، ثم رئيسًا للنادي في الفترة من 2002 حتى 2014 .

كما قرر مجلس الإدارة منح الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد «قلادة الأهلي الذهبية» أيضًا؛ تقديرًا لعطائه الكبير للنادي الأهلي؛ لاعبًا ومدربًا للفريق الأول لكرة اليد، وما قدمه للرياضة المصرية والعالمية في العديد من المناصب المحلية والقارية، سواء رئيسًا للاتحاد المصري لكرة اليد، ثم أمينًا عامًّا للجنة الأولمبية المصرية، حتى تولى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد منذ عام 2000 ولمدة 6 دورات متتالية مستمرة حتى الآن.