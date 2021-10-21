محتجون خارج مقر نتفليكس يعترضون على عرض كوميدي

غادر موظفو شركة "نتفليكس" المقر الرئيسي للشركة في لوس جاتوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الأربعاء، لتنظيم احتجاج على عرض خاص مثير للجدل للممثل الكوميدي ديف شابيل ضم نكاتا تسخر من المتحولين جنسيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

من جهة أخرى ،تم تنظيم حشد جماهيري في لوس أنجليس لدعم تحرك العاملين.

وبحلول منتصف الصباح، تجمع حشد من المحتجين على العرض الكوميدي والمحتجين المؤيدين له خارج مكتب نتفليكس في شارع فاين في لوس أنجليس. وهتف الجانبان أمام بعضهما البعض في بعض الأحيان، "أرواح المتحولين جنسيا مهمة" فيما هتف الجانب الآخر "النكات مضحكة".

وقالت ليلي ويفر، التي قالت إنها حضرت تضامنا مع العاملين بنتفليكس: "أعتقد أنه من المحزن أن نتفليكس أصرت على موقفها وطردت موظفة متحولة جنسيا".