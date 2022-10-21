الأهلي يعلن عن ثاني الرعاة في السنوات الأربع المقبلة

أعلن النادي الأهلي تعاقده مع «بنك أبو ظبي الأول مصر» لمدة أربع سنوات قادمة، ليكون بذلك الراعي والبنك الرسمي للنادي الأهلي.

وأوضح الأهلي في بيان رسمي أن هذه الخطوة الناجحة جاءت ضمن أولويات الاستراتيجية الجديدة للنادي في تسويق حقوق الرعاية وتحقيق أكبر عائد مالي بالشراكة مع الكيانات الكبرى في المجالات المختلفة، وذلك بالتعاون والتنسيق المثمر مع الشركة المتحدة للتسويق الرياضي.

وأفاد الأهلي أنه يسعى من خلال هذا التعاقد إلى تعظيم موارده المالية لمواجهة حجم الإنفاق المتزايد على أنشطة النادي وفرقه الرياضية والبنية التحتية.

كما أشار إلى أنه في المقابل يهدف بنك أبو ظبي الأول مصر الذي حقق نجاحات رائعة على مدار السنوات الماضية إلى استثمار شعبية النادي الأهلي وأرقامه القياسية للوصول إلى أكبر قاعدة جماهيرية من العملاء.

وبذلك يكون بنك أبو ظبي هو ثاني رعاة النادي الأهلي في السنوات الأربع المقبلة، بعد اتمام التعاقد قبل أيام مع شركة اتصالات مصر، والذي تخطت قيمة التعاقد معها أكثر من 510 مليون جنيه بنسبة 13%.