يوفنتوس بالقوة الضاربة أمام إمبولي بالدوري الإيطالي

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أعلن ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس، قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة إمبولي، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويواجه يوفنتوس اليوم الجمعة فريق إمبولي، على ملعب أليانز ستاديوم بتورينو، في افتتاح منافسات الجولة 12 من الدوري الإيطالي الممتاز.

وجاءت قائمة يوفنتوس للمباراة على النحو التالي:

- حراس المرمى: تشيزني – بنسوليو – ماتيو بيرين.

- المدافعون: دانيلو – أليكس ساندرو – جاتي – ليوناردو بونوتشي – روجاني.

- لاعبو الوسط: لوكاتيلي – ماكيني - خوان كوادرادو – كوستيتش – ميريتي - أدريان رابيو – باريديس – فاجيولي.

- المهاجمون: دوشان فلاهوفيتش – إيريك ميليك – مويس كين – سولي – جونيور.

ويحتل يوفنتوس المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 16 نقطة، فيما يحتل إمبولي المركز العاشر برصيد 11 نقطة.