إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى محور الضبعة

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور الضبعة بنطاق الوراق، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري أعلى محور الضبعة بنطاق الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.



وتبين انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، فيما قام رجال المرور برفع حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.