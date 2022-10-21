النقل تنشر أحدث تصوير جوي لمحطة العاصمة بمشروع القطار الكهربائي السريع

نشرت وزارة النقل أحدث تصوير جوي لمحطة العاصمة بمشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة/ العلمين /مطروح/ الفيوم)، وهي محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف LRT.

وقالت وزارة النقل، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الجمعة، إن محطة العاصة تعتبر مركزا لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلى العاصمة الإدارية، وتخدم بصفة أساسية العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الرياضية، وأيضا جميع المدن الجديدة بشرق القاهرة.

وأضافت الوزارة أن محطة العاصمة تعد من أكبر المحطات في الشرق الأوسط، حيث تبلغ مساحتها أكثر من 1100000 متر مسطح بمناطق انتظار السيارات والمناطق التجارية، وتشمل المحطة على مول تجاري على مساحة 70 ألف متر مربع، كما تتكون المحطة من مبنيين رئيسيين كل منهما يتكون من بدروم وأرضي وميزانين ودور أول ويوجد 3 كباري للمشاة للربط بين المبنيين.