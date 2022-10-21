افتتحت الفنانة سارة سحاب، برنامج اليوم الثاني من فعاليات الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بباقة مختارة من أغنيات فيروز، على رأسها "سهر الليالي"، و"أخر أيام الصيفية"، وذلك تحت قيادة المايسترو سليم سحاب.

ويشهد اليوم الجمعة، ثاني أيام فعاليات الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، حفلا غنائيا للمطرب المغربي فؤاد زبادي، على مسرح النافورة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب يليه فاصلا للمطربة مى فاروق.

ويقام على مسرح معهد الموسيقى العربية حفلاً لفرقة البحرين للموسيقى بقيادة المايسترو زياد زيمان.

ويحتضن مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" حفلا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد العفار ويضم فاصلين يحيي الثاني الفنان خالد سليم، أما الأول يشارك خلاله التونسي محمد الجبالي، ومطربو الأوبرا: مروة حمدي، ياسر سعيد، محمد الخولي، ندى غالب.



