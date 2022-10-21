 سفينة إنقاذ تنزل حوالي 300 مهاجر في تارانتو جنوب إيطاليا - بوابة الشروق
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سفينة إنقاذ تنزل حوالي 300 مهاجر في تارانتو جنوب إيطاليا

د ب أ
نشر في: الجمعة 21 أكتوبر 2022 - 12:32 م | آخر تحديث: الجمعة 21 أكتوبر 2022 - 12:32 م
منحت السلطات الإيطالية إذنا لسفينة الإنقاذ الإنسانية، "جيو بارنتس"، التي تديرها منظمة "أطباء بلا حدود"، لإنزال حوالي 300 مهاجر في مدينة "تارانتو" جنوب إيطاليا.

وتم إنقاذ الأشخاص، خلال العديد من المهام، وسط البحر المتوسط. وذكرت منظمة الإغاثة أن تسعة أيام مرت من أول عملية إنقاذ، حتى تم تخصيص ميناء للطاقم من قبل السلطات.

وتجوب منظمات خاصة عبر البحر المتوسط لإنقاذ مهاجرين من أي محنة في البحر. وغالبا ما ينطلق الأشخاص البائسون في قوارب غير صالحة، من ليبيا، التي تشهد صراعات، في طريقهم لشواطئ الاتحاد الأوروبي.

وينتهي الأمر بالكثيرين في إيطاليا، حيث وصل 76 ألف و700 مهاجر على متن قوارب حتى الآن هذا العام ، حتى أمس الخميس، طبقا لبيانات صادرة عن وزارة الداخلية.  وفي نفس الفترة العام الماضي، كان الرقم أقل بقليل من 50 ألف و900 .

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