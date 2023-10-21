الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد قمة القاهرة السلام

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمقر انعقاد قمة القاهرة للسلام 2023 التي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة.

وتبحث القمة، تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الِشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002.

وتعقد القمة بمشاركة إقليمية دولية واسعة، وعدد من الشخصيات الاعتبارية في العالم وفي مقدمتهم السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.