 الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد قمة القاهرة السلام - بوابة الشروق
السبت 21 أكتوبر 2023 11:01 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد قمة القاهرة السلام

أحمد علاء
نشر في: السبت 21 أكتوبر 2023 - 10:54 ص | آخر تحديث: السبت 21 أكتوبر 2023 - 10:54 ص

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمقر انعقاد قمة القاهرة للسلام 2023 التي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة.

وتبحث القمة، تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الِشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002.

وتعقد القمة بمشاركة إقليمية دولية واسعة، وعدد من الشخصيات الاعتبارية في العالم وفي مقدمتهم السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك