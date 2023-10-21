 الحكومة الألمانية تخصص 200 مليون يورو إضافية لإعادة إعمار أوكرانيا - بوابة الشروق
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الحكومة الألمانية تخصص 200 مليون يورو إضافية لإعادة إعمار أوكرانيا

كييف - (د ب أ)
نشر في: السبت 21 أكتوبر 2023 - 11:09 ص | آخر تحديث: السبت 21 أكتوبر 2023 - 11:09 ص

خصصت ألمانيا 200 مليون يورو إضافية لإعادة إعمار أوكرانيا.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، اليوم السبت، أن وكيل وزارة التنمية الألمانية، يوخن فلاسبارت، تعهد بالمساعدات الإضافية خلال زيارته لأوكرانيا.

ومن المقرر أن تذهب الأموال مجالات لصالح التعليم، والصحة، وإمدادات مياه الشرب، وإعادة إعمار المدن، وخصصت وزارة التنمية -بحسب بياناتها- نحو مليار يورو للدعم المدني في أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

وقال فلاسبارت، وهو أيضا مفوض الحكومة الألمانية لتنسيق جهود إعادة الإعمار الدولية في أوكرانيا، إنه من المهم الآن الحفاظ على قطاعات اقتصادية رئيسية مثل الزراعة، لأن السكان بحاجة إلى رؤى مستقبلية ووظائف.

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