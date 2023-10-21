الهلال الأحمر المصري يجرى اجتماعات مع نظيره الفلسطيني لإدارة الأزمة الفلسطينية

قال الهلال الأحمر المصري، إنه سيتم توصيل المعونات الإغاثية إلى قطاع غزة وتسليمها لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في المرحلة الثانية، لافتا إلى تجهيز المساعدات بما يلزم من الاحتياجات الأساسية الطبية والإغاثية وفقًا لاحتياجات الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأشار الهلال الأحمر، في بيانه، إلى التنسيق مع أجهزة الدولة ومعبر رفح البري لتسهيل عبور الشاحنات من المعبر، مؤكدا التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني لاستقبال المساعدات وتوجيهها للمتضررين من الأزمة.

ويجري الهلال الأحمر المصري والفلسطيني اجتماعات دائمة في إطار مجموعة إدارة الأزمة، بحضور مروان جيلاني، مدير الهلال الأحمر الفلسطيني، والدكتور يونس الخطيب، رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني، لمتابعة الأوضاع على الحدود، وقد رافقهم خلال الزيارة الدكتور رامي الناظر، الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري.

وأكد الدكتور الناظر أن الهلال الأحمر سيواصل إرسال المساعدات وتجهيزها لتلبية احتياجات الفلسطينيين.