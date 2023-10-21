ولي العهد السعودي: نرفض سياسة تهجير الفلسطينيين قسريا من غزة

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الجمعة، إن المملكة ترفض سياسة التهجير الجماعي القسري للفلسطينيين في غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ابن سلمان من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أكد خلاله على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف، حسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية «واس».

وشدد ولي العهد، على ضرورة رفع الحصار عن غزة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية إلى القطاع، ورفض المملكة لسياسة التهجير الجماعي القسري للفلسطينيين في غزة.

كما تلقى ابن سلمان اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكّد خلاله رفض المملكة لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وعلى أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

ودعا ولي العهد لوقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم بالوصول إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية.

وتواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة مخلفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية؛ ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.