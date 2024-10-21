انطلاق أعمال لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لمناقشة التقرير الدوري الثالث لقطر

انطلقت، اليوم الاثنين، أعمال الدورة 25 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لمناقشة التقرير الدوري الثالث لقطر، وذلك برئاسة المستشار جابر المري رئيس لجنة الميثاق، وبحضور السفير طلال المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ووزيرة التعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر رئيس وفد قطر، إلى جانب الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي.

ويشهد الاجتماع حضور عدد من ممثلي المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى مجلس التعاون لدول الخليج والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومجلس وزراء الداخلية العرب، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني.

ويناقش التقرير التقدم الذي أحرزته قطر في مجال تنفيذ التزاماتها القانونية وفق الميثاق وبمحاور عدة منها غايات الميثاق والحق في الحياة والسلامة البدنية، والحق في المساواة وعدم التمييز والحريات المدنية والسياسية، ومكافحة الرق والاتجار بالأشخاص، والقضاء وحق اللجوء إليه، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في الصحة، والحق في التعليم وحماية الأسرة وخاصة النساء والأطفال وغيرها، وفقاً لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

ومن جهته، قال المستشار جابر المري إن انعقاد هذا اللقاء في هذه اللحظة الحرجة التي يشهدها عالمنا العربي يعكس الالتزام الراسخ بمسئولياتنا المشتركة تجاه تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والوقوف صفاً واحداً لمواجهة التحديات المتزايدة.

وأضاف خلال كلمته، أن اختيار قطر لقيادة نسائية لوفدها المشارك في هذا المحفل الحقوقي الهام، لخير دليل على إيمانها الراسخ بأهمية دور المرأة كشريك فاعل في بناء المجتمع، ودورها المحوري في حماية وصون وتعزيز حقوق الإنسان، مشيدا بهذه الخطوة التي تجسد على أرض الواقع مبادئ المساواة بين الجنسين التي تنادي بها لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتؤكد التزام قطر بتطبيقها على أرض الواقع، ليس فقط من خلال سن التشريعات والقوانين، بل وأيضاً عبر تمكين المرأة وتوليها أدواراً قيادية في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن تقديم قطر لتقريرها الدوري الثالث في الوقت المحدد لهو دليل ساطع على جديتها في التعاون مع آليات الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وما كان لهذا التقرير أن ينجز في هذه الفترة إلا نتيجة التزام قطر بمبادئ الشفافية والمساءلة في تعاملها مع القضايا الحقوقية.

وأشاد بجهود جميع الدول الأطراف التي تولي أهمية خاصة للالتزام بآليات الميثاق، داعيا الدول الأخرى على الاقتداء بهذا النهج، لافتا إلى أن تقديم التقارير الدورية في مواعيدها المحددة لا يعزز فقط من مصداقيتنا الدولية ولكنه يفتح المجال لمناقشات بناءة تسهم في تحسين واقع حقوق الإنسان في منطقتنا.

كما ثمن دور الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على دعمها المتواصل للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مضيفاً: "هذا الدعم لم يكن مادياً أو إدارياً فحسب، بل يتجاوز ذلك ليشمل تقديم التوجيهات الاستراتيجية التي تساهم في تعزيز الأهداف العليا للميثاق، فنحن لا نعمل بمعزل عن المحيط الإقليمي والدولي، بل نعتمد على هذا التعاون المثمر لضمان استمرارية تقدمنا في هذا المجال الحيوي".

وهنأ المستشار جابر المري، قطر بمناسبة إعادة انتخابها عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لافتا إلى أن هذا الفوز المستحق، ولأكثر من مرة، لم يأت من فراغ، بل هو ثمرة جهود حثيثة ونهج راسخ في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي، قائلا إنه لشهادة من المجتمع الدولي على المكانة المرموقة التي تحظى بها قطر، وتقديراً لحكمتها السياسية والتزامها الراسخ بمبادئ حقوق الإنسان العالمية.