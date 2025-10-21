 كورتوا: قرار إقامة مباراة برشلونة وفياريال في أمريكا ليس عادلا - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 6:24 م القاهرة
كورتوا: قرار إقامة مباراة برشلونة وفياريال في أمريكا ليس عادلا

نشر في: الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 - 6:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 - 6:03 م

انتقد ثيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد قرار إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي الأمريكية، وذلك لحساب منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

وقال ثيبو كورتوا في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "تفعل الرابطة ما تشاء لأن هذا يناسبها، ولكن هذا القرار يشوه المنافسة".

وأضاف الحارس البلجيكي: "يختلف الوضع عندما يلعب فريق على ملعبه مقارنة بالمنافسة خارجه.. في الدوري، اللعب خارج أرضنا صعب للغاية، كما رأينا ضد ريال سوسييداد وخيتافي".

وتابع: "مواجهة فياريال على أرضه صعبة، لذا، ليس من العدل تغيير القواعد في منتصف الموسم دون استشارتنا".

وأكمل: "تقيم رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين 82 مباراة، كما يوافق مالكو دوري كرة القدم الأمريكية بشكل جماعي على هذه القرارات، أما هنا، فتتصرف رابطة الدوري الإسباني بشكل منفرد. الأمر مختلف".

وأتم ثيبو كورتوا تصريحاته قائلًا: "إن إخفاء الاحتجاجات ومحاولة تغيير الرواية هو رقابة وتلاعب. لست متفاجئاً. تيباس يتصرف بشكل لم أر مثيله بين المسؤولين التنفيذيين في مجال الرياضة من قبل. تصرفاته على مواقع التواصل الاجتماعي وفي العلن خير دليل".


