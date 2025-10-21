مقتل 4 جنود حكوميين في هجوم لتنظيم القاعدة بجنوبي اليمن

قتل 4 جنود في هجوم شنته عناصر من تنظيم القاعدة واستهدف قوات تابعة للحكومة في جنوب اليمن اليوم الثلاثاء، حسبما صرح مصدر حكومي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ووقع الهجوم في مديرية المحفد بمحافظة أبين الجنوبية، التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي إلى حد كبير.

وقال المصدر إن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي تمكنت من تفجير سيارتين مفخختين قبل أن يصل أعضاء تنظيم القاعدة إلى موقع اللواء التابع لهم.

كما قتل 6 من انتحاريي تنظيم القاعدة في الاشتباكات التي تلت ذلك. وأكد القائد العسكري للمجلس الانتقالي الجنوبي نصر اليافعي في بيان حصيلة القتلى، وأضاف أن قوات اللواء قضت على جميع المهاجمين.

والمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات العربية المتحدة، متحالف مع الحكومة المعترف بها دوليا ضد المتمردين الحوثيين، الذين سيطروا على المناطق الشمالية من البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014.

ويشهد اليمن صراعا مدمرا على السلطة بين الحكومة والمتمردين منذ ذلك الحين.

وتتعرض القوات الجنوبية لهجمات متكررة من قبل مسلحي القاعدة في السنوات الأخيرة.