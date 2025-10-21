 الضفة.. إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 6:42 م القاهرة
الضفة.. إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل

رام الله/ الأناضول
نشر في: الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 - 6:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 - 6:22 م

أُصيب شاب فلسطيني، الثلاثاء، إثر إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي تجاهه في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها في الخليل تعاملت مع إصابة شاب (17 عامًا) برصاص حي في الفخذ، أطلقه الجيش الإسرائيلي عليه في منطقة الحاووز بالمدينة.

وجرى نقل الشاب إلى المستشفى دون تحديد طبيعة إصابته.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا إسرائيليا متواصلا منذ حرب الإبادة في غزة قبل نحو عامين، حيث قُتل 1056 فلسطينيا وأصيب 10 آلاف آخرين، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 20 ألف فلسطيني، بينهم 1600 طفل، وفق بيانات فلسطينية رسمية.

وحرب الإبادة التي شنتها إسرائيل بدعم أمريكي في 8 أكتوبر 2023 ضد قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 68 ألفا و229 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و369 آخرين، بجانب تدمير نحو 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع.

