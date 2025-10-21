جيش الاحتلال يعلن إصابة جنديين بانفجار عبوة ناسفة جنوب غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة جنديين بجروح طفيفة، جراء انفجار عبوة ناسفة بمنطقة قال إنها «خاضعة لسيطرته» في خان يونس بقطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه لم يرصد أي مقاتلين في المنطقة لحظة انفجار العبوة، وأن الفحوصات الاستخباراتية لا تزال جارية لمعرفة توقيت زرع العبوة.

وفي أعقاب ذلك، هاجم جيش الاحتلال عدة أهداف زعم أنها «شكلت تهديدا على القوات التي تعمل في المنطقة».

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفادت قناة «الغد»، بإطلاق جنود الاحتلال النار تجاه الفلسطينيين العائدين لتفقد منازلهم في شمال قطاع غزة، بزعم اجتيازهم ما يسمى «الخط الأصفر».

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية عدة قذائف باتجاه الساحل ومراكب الصيادين في بحر مدينة غزة، واعتقلت ثلاثة صيادين بعد إطلاق النار عليهم.

كما أطلقت مدفعية وآليات الاحتلال النار تجاه المواطنين ومنازلهم في مناطق شرقي مدينة غزة.

وفي جنوب القطاع، أطلقت آليات وطائرات الاحتلال النار بشكل مكثف في مناطق قيزان النجار ومعن والشيخ ناصر جنوب شرق مدينة خان يونس.