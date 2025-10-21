الهلال الأحمر التركي يوزع أجهزة سمعية لمتضررين في غزة

أعلن الهلال الأحمر التركي توزيعه أجهزة سمعية على فلسطينيين تضرروا جراء الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل خلال عامين في قطاع غزة.

وأفادت بعثة الهلال الأحمر التركي بفلسطين، في بيان الثلاثاء، بأنها تواصل أنشطة المساعدات الإنسانية بقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

ولفت البيان إلى استمرار الدعم التركي للشعب الفلسطيني في غزة من خلال المساعدات الإنسانية التي تُنقل بحرا من تركيا إلى مصر.

وأوضح أن مطبخ الهلال الأحمر التركي في غزة يقدّم يوميا 21 ألف وجبة طعام.

وبيّن أنه إلى جانب تلبية الاحتياجات الأساسية، يقدَّم الهلال الأحمر التركي الدعم لمشاريع القطاع الصحي.

وأشار إلى أنه من بين تلك المشاريع "مبادرة توزيع أجهزة سمعية" التي تشمل عموم قطاع غزة.

وذكر أن البعثة حددت مرضى أصيبوا بضعف السمع جراء الهجمات الإسرائيلية، وسلمتهم أجهزة بمدينة دير البلح وسط القطاع.

ووصلت المبادرة المستمرة حتى اليوم إلى 51 مريضا، ووجهت البعثة في البيان الشكر للمتبرعين الذين ساهموا في دعم المبادرة.

وفي 8 أكتوبر 2023 ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية بقطاع غزة استمرت عامين، بدعم أمريكي، وأسفرت عن استشهاد 68 ألفا و229 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و369​​​​​​​ آخرين، وتدمير نحو 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع.

كما شهدت الضفة الغربية تصعيدا واسعا في الاعتداءات خلال الفترة ذاتها، أسفر عن استشهاد 1056 فلسطينيًا على الأقل، وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 20 ألف مواطن، بينهم 1600 طفل.