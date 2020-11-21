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مقتل 5 سجناء بعد عملية هروب كبيرة في لبنان

د ب أ
نشر في: السبت 21 نوفمبر 2020 - 12:23 م | آخر تحديث: السبت 21 نوفمبر 2020 - 12:23 م

قُتل خمسة من السجناء في لبنان، اليوم السبت، بعد عملية هروب كبيرة من أحد السجون إلى جهات مجهولة.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن مجموعة من السجناء، أقدمت فجر اليوم، على تحطيم أبواب الزنزانات في سجن بعبدا والهرب إلى جهات مجهولة.

ووفق الوكالة، خلال مطاردة عناصر من قوى الأمن للفارين، اصطدمت سيارة استولى عليها عدد من السجناء في محلة الحدت- بعبدا بشجرة، الأمر الذي أدى الى مقتل عدد منهم على الفور.

ووفق وسائل إعلام لبنانية اخرى ، توفي خمسة مساجين وأصيب آخر إثر حادث الاصطدام قرب المجلس الدستوري، ووصلت سيارات إسعاف على الفور.

وتضرب عناصر من القوى الأمنية طوقا في محيط قصر عدل بعبدا والمنطقة المحاذية له، علما أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أعادت توقيف بعضهم.

وتوجهت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون إلى مكتبها في بعبدا، للمباشرة بالتحقيق في الفرار الجماعي للسجناء.


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