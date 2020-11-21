يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلات العظام والمفاصل، خاصة مع بداية فصل الشتاء وإنخفاض درجة الحرارة، إذ ينخفض تدفق الدم إلى المناطق المحيطية في الجسم للحفاظ على دفء الدم حول القلب، مما يؤدي إلى تصلب المفاصل وألمها، وعادة ما يتجاهل الناس مشاكلهم المتعلقة بالعظام والمفاصل مما قد يؤدي إلى مزيد من التدهور وحدوث تشنجات وكسور.

لذلك نشر موقع "فايننسال اكسبريس" مجموعة من النصائح للحفاظ على صحة المفاصل والعضلات خلال فصل الشتاء.

•نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة

يعتبر النظام الغذائي المتوازن هو مفتاح الحياة الصحية بشكل عام، حيث يجب تناول نظامًا غذائيًا يحتوي علي الفواكه والخضروات والحبوب ومنتجات الألبان والبقول، وذلك إلي جانب النشاط البدني ولكنه ليس بالضرورة أن يكون ساعة في صالة الألعاب الرياضية بينما يمكن أن يكون مشيًا سريعًا لمدة 30 دقيقة، حيث يحتاج المرء إلى تناول السعرات الحرارية ثم حرقها، وذلك لكي يقوي العضلات ويحافظ على الوزن وبالتالي يدعم الركبة لموازنة الوزن.

•تناول الأطعمة الغنية بـ"فيتامين ك ، د ، ج"

أكد الأطباء على أهمية تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ك ، د ، ج، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشكلة في المفاصل والعضلات، حيث يمكن أن يؤدي نقص فيتامين D إلى هشاشة العظام إذا استمر لفترة أطول، بالإضافة إلى أن هذه الفيتامينات الثلاثة يمكن أن تساعد في امتصاص الكالسيوم في العظام وتساعد في إنتاج الغضاريف.

•فقدان الوزن

الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن لديهم فرص أكبر للإصابة بالتهاب المفاصل، لذلك يجب على المرء أن يحافظ على وزنه من أجل الحفاظ على صحة ركبتيه.

• الاستحمام بالماء الدافئ

يمكن أن يخفف الاستحمام بالماء الدافئ من تيبس المفاصل، كما أنه يخفف من آلام التهاب المفاصل، لذلك يجب على المرء أن يحاول الاستحمام بالماء الدافئ مرة واحدة على الأقل في اليوم، كما أن أخذ حمام من الماء الدافئ يقلل من حالة التوتر.

•الحد من تناول المشروبات المحتوية على الكافيين

يمكن أن تقلل المشروبات المحتوية على الكافيين مثل الكولا وغيرها من المشروبات الغازية من امتصاص الكالسيوم، ما يؤدي إلى حدوث مشكلة في العظام، لذلك يجب تجنب تناول المشروبات الغازية حتى يمتص جسمك الكالسيوم الذي يتم تناوله.

• التوقف عن التدخين والشرب

يمكن أن تنخفض كثافة المعادن في العظام بسبب تناول التبغ والكحول، لذلك يجب التوقف عن التدخين والكحول.