قالت الفنانة عفاف شعيب، إنها كانت تضحك بمجرد النظر إلى وجه الفنانة الراحلة سهير البابلي، مشيرة إلى أنها كانت معجبة بابتسامة «البابلي» التي لم تكن عابسة الوجه أمام الآخرين أبدًا.

وأضافت شعيب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الأحد، أن الراحلة كانت تتسم بخفة الظل، معقبة: «مكنتش تكشر أبدًا وشخصية دمها خفيف، سيدة جميلة ربنا أنعم عليها بالطاعة».

وأشارت إلى أن الراحلة كانت قريبة من الله وتؤدي مناسك الحج والعمرة بصورة دورية، مؤكدة أن رصيد «البابلي» عظيم في الفن وفي دينها وتقربها إلى الله.

وتوجهت بالعزاء إلى ابنة الفنانة الراحلة نيفين والشعب المصري والعربي في وفاة سهير البابلي، داعية لها: «الله يرحمها ويجعلها في جنة الخلد ونعيمها، اللهم آنس وحشتها وارحم غربتها وتجاوز عن سيئاتها وتقبل حسناتها واجعل ليلتها من أسعد الليالي».

وتوفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلي داخل أحد المستشفيات الذي كانت تعالج بداخله منذ عدة أيام، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفتها واحتجازها بالرعاية المركزة.