المشدد 5 سنوات لخمسة قتلوا شخصا أثناء مشاجرة في المرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن 5 سنوات لخمسة متهمين قتلوا شخص عمدا مع سبق الإصرار باستخدام أسلحة بيضاء إثر مشاجرة بين المتهم الأول والمجني عليه بمنطقة المرج.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين "حنفي،ح"،و "أحمد،ح"، و"كرم،ح" حضوري، و" محمد،ح" حضوري، ونصرة،م" في القضية ٢٩٠ لسنة ٢٠١٥ كلي شرق القاهرة أنهم قتلوا المجني عليه أحمد،ح عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله واعدوا لذلك الغرض اسلحة بيضاء سكاكين وتوجهوا إلى المكان الذي ايقنوا تواجده فيه وما أن ظفروا به حتى قاموا بتسديد له عدة طعنات بالسلاح الأبيض استقرت برأسه وصدره قاصدين من ذلك قتله.

وأسندت النيابة للمتهمين أنهم احرزوا بغير ترخيص اسلحة بيضاء سكاكين.

وتوصلت تحريات قسم شرطة المرج إلى صحة الواقعة والقبض على المتهمين.