 وزير خارجية سويسرا يؤكد استمرار دعم بلاده لتحقيق الاستقرار في ليبيا - بوابة الشروق
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وزير خارجية سويسرا يؤكد استمرار دعم بلاده لتحقيق الاستقرار في ليبيا

أ ش أ
نشر في: الأحد 21 نوفمبر 2021 - 5:33 م | آخر تحديث: الأحد 21 نوفمبر 2021 - 5:33 م

أكد وزير خارجية سويسرا إينياتسيو كاسيس، استمرار دعم بلاده لتحقيق الاستقرار في ليبيا، بنجاح مشروع المصالحة الوطنية والاستحقاق الانتخابي المزمع إجراؤه في ديسمبر المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم الأحد مع وزير خارجية سويسرا والوفد المرافق له الذي يزور ليبيا حاليا.

بدوره، أشاد المنفي، خلال اللقاء، بدور دولة سويسرا في تحقيق استقرار ليبيا باستضافتها العديد من اللقاءات بين الأطراف الليبية، برعاية الأمم المتحدة، والتي أنتجت السلطة التنفيذية متمثلة في المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، اللذين ساهما في تحقيق الاستقرار، وتوحيد مؤسسات الدولة، ووقف إطلاق النار، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، والإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت متزامن نهاية ديسمبر المقبل.


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