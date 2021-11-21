عثر الأهالي بمحافظة الفيوم، على جثة شخص مذبوحا وملقي في الزراعات، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس وكلفت المباحث بتكثيف التحريات لكشف ملابسات الجريمة



وكان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور علي جثة لشخص مذبوح وسط الزراعات بقرية أبو شناف.



وانتقل فريق بحث تحت إشراف اللواء ياسر صلاح مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم وبقيادة المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث المركز وتبين من المعاينة الأولية، أن الجثة لشخص يدعى جمعة بكري، 44 سنة، ومقيم مركز طامية وتكثف أجهزة البحث جهودها؛ لمعرفة أسباب الجريمة لضبط الجناة.



وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.