تصدر الداعية الإسلامي الشهير ذاكر نايك، مواقع التواصل الاجتماعي بعد تردد أنباء دعوة دولة قطر له ليعطي محاضرات دينية في قطر طيلة فترة كأس العالم.

وفي التقرير التالي نرصد محطات من حياة الداعية الإسلامي ذاكر نايك.

• من هو ذاكر نايك؟

- ولد الداعية الإسلامي ذاكر عبد الكريم نايك، في أكتوبر 1965 في الهند.

- طبيب وجراح هندي، بدأ مسيرته الدعوية عام 1993، وهو أحد تلاميذ الداعية أحمد ديدات.

- أسس مركز للبحوث الإسلامية في الهند.

- أنشأ قناة "السلام" الدعوية والتي تبث باللغة الإنجليزية.

-اتهمته الهند بالتحريض على الإرهاب، وقدمت طلبا باعتقاله من قبل الإنتربول، ولكن تم رفض طلب الاعتقال بعدما ثبت أن الاتهامات كانت غير حقيقية.

• جوائز وتكريمات

- في عام 2013، فاز الدكتور ذاكر نايك بلقب الشخصية الإسلامية لهذا العام، والتي أعلنت عنها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، كما حصل في نفس العام على جائزة الشخصية المتميزة في حفل أقيم بدولة ماليزيا.

• سر شهرة الدكتور ذاكر نايك

ترجع الشهرة الكبيرة التي اكتسبها العالم الإسلامي ذاكر نايك لعدة أسباب منها:

- قدرته على تذكر الشواهد خلال خطبه ومناظراته من القرآن والحديث والكتب المقدسة الأخرى بمختلف اللغات.

- السبب الآخر هو تعدد أسفاره حول العالم ومناظراته حول الإسلام مع العلماء.

- إلقاء مئات المحاضرات في مختلف دول العالم منها الهند وأمريكا وبريطانيا وجنوب أفريقيا وأستراليا وماليزيا وسنغافورة.

• أشهر الفتاوى

المثلية

تحدث الدكتور ذاكر نايك عن المثلية الجنسية، مشيرا إلى أن مجتمع المثليين ما هم إلا مرضى يعانون من مشاكل عقلية، كما أوصى بتوقيع عقوبة الإعدام على المثليين جنسيا.

الموسيقى

ذكر الداعية الإسلامي ذاكر نايك، أن الموسيقى والكحول وجهان لعملة واحدة، قائلا: "إن كليهما سام" بجانب ذلك أفتى أن الرقص والغناء أمور محظورة في الإسلام.

حقوق المرأة

صرح نايك بأن الرجل هو القائد في الأسرة لذلك لديه الحق في ضرب زوجته ولكن بلطف، مضيفا أن المسلمين لهم الحق في ممارسة الجنس مع الإماء من أسرى الحرب.

مؤلفاته في مقارنة الأديان

- Non-Muslim Common Questions About Islam

- The Concept of God in Major Religions

- The Qur'an & Modern Science

Compatible or incompatible