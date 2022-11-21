استشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين برصاص إسرائيلي في جنين

أعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين، اليوم الإثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي لدى اقتحامه جنين في الضفة الغربية.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، بأن شابا فلسطينيا استشهد "متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن" في جنين.



وحسب مصادر طبية، أصيب أربعة شبان آخرون خلال مواجهات وتبادل لإطلاق النار بين مسلحين فلسطينيين وقوات من الجيش الإسرائيلي.



وفي وقت سابق، ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات من الجيش اعتقلت الناشط راتب البالي بدعوى أنه مطلوب لها، وذلك بعد محاصرة منزله في جنين وتبادل إطلاق النار مع نشطاء فلسطينيين.



وأوضحت المصادر أن تلك القوات اقتحمت جنين، ونشرت قناصة على أسطح المنازل، وحاصرت منزل البالي قبل أن تعتقله، فيما اندلعت مواجهات في المكان أسفرت عن عدد من الإصابات.



فيما أعلنت "كتيبة جنين" الفلسطينية أنها تمكنت من استهداف آليات الجيش الإسرائيلي في محيط المنزل المحاصر في جنين بالرصاص والعبوات المتفجرة.



بدوره، قال الجيش إن قواته اعتقلت تسعة فلسطينيين من أنحاء الضفة الغربية بدعوى أنهم مطلوبون للأجهزة الأمنية الإسرائيلية.



من جهة أخرى، هدمت جرافات إسرائيلية اليوم منزلا مأهولا بالسكان مكونا من طابقين ومنشآت زراعية في بلدة دوما جنوب نابلس بدعوى البناء من دون ترخيص.