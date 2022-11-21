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المجر تشارك في معرض أتومكسبو للتكنولوجيا النووية في روسيا

بودابست (د ب أ)
نشر في: الإثنين 21 نوفمبر 2022 - 9:35 م | آخر تحديث: الإثنين 21 نوفمبر 2022 - 9:35 م

أجرى وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، اليوم الإثنين، زيارة إلى روسيا، للمرة الثانية خلال ستة أسابيع.

وقالت وزارة الخارجية في بودابست، إن زيجارتو، كان يشارك في معرض أتومكسبو للتكنولوجيا النووية في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود.

وزار زيجارتو، منتدى لسياسة الطاقة عقد في العاصمة الروسية موسكو الشهر الماضي.

وحافظ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على علاقات جيدة مع موسكو منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شهر فبراير الماضي.

وأيدت بودابست عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، بيد أنها حصلت على إعفاء من الحظر المفروض على واردات النفط الروسية.

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