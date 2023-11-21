جوتيريش يتوجه خلال الأيام المقبلة للقارة القطبية الجنوبية لمتابعة أزمة المناخ

يتوجه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، خلال الأيام المقبلة إلى تشيلي والقارة القطبية الجنوبية، لمتابعة أزمة المناخ بشكل مباشر.

وفي القارة القطبية الجنوبية، يعتزم جوتيريش زيارة نهرين جليديين وجزيرة كوبايتيك، ضمن مواقع أخرى، حسبما أعلنت منظمة الأمم المتحدة في نيويورك. وسوف يكون بصحبته رئيس تشيلي جابريل بوريك.

ومن المتوقع أن يعود جوتيريش إلى نيويورك يوم الأحد، وسوف يستعرض نتائج رحلته للقارة القطبية الجنوبية خلال مؤتمر المناخ "كوب 28" المزمع في دبي الأسبوع المقبل، وسوف "يدعو إلى اتخاذ إجراءات مناسبة حيال الأزمة التي نواجهها".