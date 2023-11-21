قوات الاحتلال تقتحم جنبن وتعتقل 5 مواطنين

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة جنين ومخيمها وشنت حملة اعتقالات في بلدة قباطية ومثلث الشهداء واليامون، وسط اندلاع مواجهات.

وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا "، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين حمادة جبر زكارنة، وليث محمد كميل، بعد اقتحام قباطية جنوب جنين ومداهمة منزلي ذويهما وتحطيم محتوياتهما ما أدى الى اندلاع مواجهات في البلدة، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، واستولوا على مركبة.

وفي قرية مثلث الشهداء، اعتقلت تلك القوات الشاب عدي فارس وشاحي، بعد اقتحام القرية ومداهمة منزل ذويه وتحطيم محتوياته.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين ضياء حسام عباهرة، وباسل كامل الجعبري، بعد اقتحام بلدة اليامون غرب جنين ومداهمة منزلي ذويهما وتحطيم محتوياتهما ما أدى الى اندلاع مواجهات في البلدة دون أن يبلغ عن اصابات.