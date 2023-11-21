أكد النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن 70% من الشهداء من النساء والأطفال.



كما لفت خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم التي يحضرها رئيس مجلس الوزراء للرد على طلبات الإحاطة الموجهة من النواب بشأن التهجير القسري للفلسطييين، إلى استشهاد أكثر من 60 صحفيًا لمحاولة طمس الحقيقة بخلاف العاملين في التمريض والفريق الطبي.



وأوضح خليل أن مصر تعاملت منذ اليوم الأول على مجموعة من الأهداف عدم تصفية القضية الفلسطسنية على حساب أطراف أخرى، الوقف الفوري غير المشروط لإطلاق النار وحل الدولتين ورفض التهجير، قائلا: "مصر تتعامل بشرف ونبل في وقت عز فيه الشرف".



وأضاف "لو كانت دولة الاحتلال تتعلل بوجود حماس هل كانت في حماس لما ضربت دير ياسين في 48 وبحر البقر وقانا؟"، مضيفًا "العدو الإسرائيلي يهدف لتهجير الفلسطينيين، ومصر دائمًا تقف ضد هذا المشروع الصهيوني".



وقال خليل: "مصر مستضيفة 9 ملايين ضيف، الرئيس يقول ضيوف ليس لاجئين، لن يضرها استضافة 2 مليون آخرين، لكن الموقف المصري واضح وصريح حفاظًا على الفلسطينيين والقضية الفلسطينية".



وجدد خليل الدعم اللامحدود للرئيس وتفويض القيادة السياسية وقال "الرئيس يمارس سياسة شريفة في زمن عز فيه الشرف وتحيا مصر".



وصفق النواب لخليل بعد انتهاء كلمته.