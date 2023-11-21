أردوغان: قادة أوروبا باتوا أسرى عار الهولوكوست

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القادة الأوروبيين، بأنهم باتوا "أسرى عار الهولوكوست" لمواقفهم "غير المنصفة" إزاء ما يتعرض له الفلسطينيون من قبل الجيش الإسرائيلي في غزة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية الاثنين بعد اجتماع للحكومة التركية بالعاصمة أنقرة،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأشار أردوغان إلى إرسال تركيا لـ 11 طائرة شحن وسفينة محملة بالمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة عبر مصر.

وقال الرئيس التركي: "أرسلنا 800 طن من المساعدات الإنسانية من أجل إخوتنا في غزة".

وتحاول إسرائيل بحسب الرئيس التركي، "كسر عزيمة المقاومة عند الغزيين ليس بقتلهم فحسب بل بقطع الماء والوقود والكهرباء والاتصال عنهم وأيضا بقصف المستشفيات".

وأضاف: "غزة تشهد منذ 7 أكتوبر وحشية لا تقل عما حدث خلال الحروب الصليبية قبل ألف عام وفي الحرب العالمية الثانية".

وأكد على أنّ بلاده كثفت جهودها لوقف إراقة الدماء في غزة، قائلاً: "نتابع بأسف انعدام ضمير الدول الغربية".

وانتقد الرئيس التركي الدول الغربية لاكتفائها بمشاهدة قصف إسرائيل المستشفيات في غزة قائلاً: "قالوا (الغرب) حيال قصف المستشفيات الذي يوصف بأنه انتهاك صارخ لقوانين الحرب، 'لإسرائيل حق الدفاع عن النفس' ورأينا دولا تقوم بدعم إسرائيل أيضا".

كما تطرق الرئيس التركي لمسألة الأسلحة النووية الإسرائيلية وأكد أن بلاده لن تسمح بنسيان هذه القضية.

وانتقد الغرب في عدم إبداء أي ردة فعل إزاء "اعتراف وزراء اسرائيليين بامتلاكهم أسلحة نووية أمام الكاميرات".

كان أردوغان قد صرح أول أمس السبت بأن بلاده سوف تتخذ خطوات بشأن التفتيش النووي بحق إسرائيل، نظرا لأنها ليست من الموقعين على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية وبالتالي ليست ملزمة باتباع قواعدها.

يشار أيضا إلى أن أردوغان كان قد أتهم إسرائيل بارتكاب مذبحة في قطاع غزة جراء هجماتها على القطاع وألغى زيارة كانت مقررة لإسرائيل وأعلن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "لم يعد شخصًا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال".