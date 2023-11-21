وفا: استشهاد عدد من المواطنين بينهم صحفيتان وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، مساء اليوم الإثنين، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفاد مراسل وفا بأن الاحتلال استهدف منزلا لعائلة "سعود" داخل مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، فيما استشهدت الصحفية آلاء طاهر الحسنات جراء قصف منزل عائلتها في مدينة غزة، والصحفية آيات خضورة إثر قصف منزلها في بيت لاهيا شمال القطاع.

وأضاف أن عددا من الإصابات وصلت مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة الشاعر، شرق محافظة رفح جنوب القطاع.

كما استهدفت طائرات الاحتلال مصنع "فومكو" للإسفنج على شارع صلاح الدين شرق غزة، ما أدى لاشتعال النيران فيه.