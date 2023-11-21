بدء اللقاء الثنائي بين أردوغان وتبون في الجزائر

بدأ اللقاء الثنائي بين الرئيسين، التركي رجب طيب أردوغان، والجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الجزائر، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الاناضول" التركية.

وعقب وصوله، استهل أردوغان زيارته إلى الجزائر بزيارة نصب الشهداء، قبل التوجه إلى عقد لقاء ثنائي مع نظيره الجزائري في القصر الرئاسي.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة عقد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون التركي الجزائري رفيع المستوى، برئاسة أردوغان وتبون.

ويستعرض المجلس الذي سيعقد بمشاركة الوزراء المعنيين، العلاقات التركية الجزائرية التي اكتسبت زخما كبيرا في الآونة الأخيرة بكافة جوانبها، وبحث الخطوات التي يمكن اتخاذها لزيادة تعميق التعاون بين البلدين، بحسب بيان سابق لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

كما ستشهد اللقاءات التي ستعقد في إطار الزيارة "تبادل الآراء بشأن العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية وعالمية على رأسها الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

ومن المنتظر أن يتم خلال اجتماع المجلس التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم "التي ستسهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات التركية الجزائرية الوثيقة"، بحسب البيان.