الداخلية تُساهم بعدة مبادرات لمشاركة الأطفال الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل



نظم قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، زيارات لعدد من مدارس الأطفال "أصحاء، ذوى احتياجات خاصة"، ودور رعاية الأطفال الأيتام "أصحاء، ذوى احتياجات خاصة"، ومستشفيات الأطفال، احتفاء من أجهزة وزارة الداخلية باليوم العالمي لحقوق الطفل.

وأوفدت الداخلية قوافل طبية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية لتوقيع الكشف الطبى عليهم وصرف الأدوية لهم بالمجان، وتنظيم زيارات لمنشآت شرطية لمشاركة الأطفال الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل وإهدائهم هدايا رمزية.

وفى هذا الإطار نظمت مديرية أمن القاهرة احتفالية بمقر اتحاد الشرطة الرياضى لـ50 طفل نزلاء إحدى دور رعاية الأيتام حيث تم استقبالهم باحتفالية تضمنت عروض موسيقية وفقرات ترفيهية وتم توزيع الهدايا العينية عليهم، وقد لاقى ذلك استحسان الأطفال الأيتام والمشرفين عليهم ويأتى ذلك إيماناً من وزارة الداخلية بأن قيمة الوعى لدى النشء يعد أحد الدعامات الأساسية للنهوض بالوطن.

كما نظم قطاع المرور والحماية المدنية زيارة للمدينة المرورية للأطفال بالإدارة العامة للمرور بطريق الواحات بالجيزة لـ30 طفلا من طلبة المدارس الابتدائية بالجيزة؛ للتعرف على دور رجال المرور فى تنظيم حركة المرور وتقديم يد العون والمساندة لكل المواطنين بمختلف المواقف والظروف على الطرق فضلاً عن تعليمهم القواعد المرورية وإشارات المرور بهدف زيادة الوعى المرورى لدى الأطفال لخلق جيل جديد لديه ثقافة مرورية وتم توزيع الهدايا العينية عليهم.

بالإضافة إلى تنظيم الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة زيارة لـ50 طفلا من طلبة المدارس بالقاهرة؛ للتعرف على الدور الذى يقوم به رجال الحماية المدنية فى حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحريق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها ، وتم توزيع الهدايا العينية عليهم.

كما نظم قطاع الرعاية الاجتماعية، يوما ترفيهيا بنادى الفروسية بالفسطاط لـ100 طفل من طلبة المدارس بالقاهرة والذى يعد صرحاً رياضياً يدعم الريادة المصرية فى رياضة الفروسية والذى يستقبل كل المنافسات الدولية فى رياضة الفروسية، وتم توزيع الهدايا الرمزية عليهم.

كما وزع رجال الشرطة، هدايا رمزية على الأطفال فى عددٍ من الميادين العامة بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل.

ويقوم قطاع الخدمات الطبية بهذه المناسبة باستقبال الأطفال وتوقيع الكشف الطبى عليهم بالمستشفيات الشرطية لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم 20/11/2024 وذلك خلال الفترة المسائية من الساعة (5 حتى 8 مساءً). فضلاً عن استقبال وفدى من (المجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة)بمستشفى الشرطة بالعجوزة، حيث اطلع خلالها أعضاء الوفدين على أبرز الجهود التى تقدمها الوزارة فى تقديم أوجه الرعاية الطبية للأطفال. بالإضافة إلى تنظيم زيارة لأعضاء وفد المجلس القومى للطفولة والأمومة لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان "نساء" لتقديم هدايا عينية للنزيلات وأطفالهن احتفالاً بتلك المناسبة.

ولاقت تلك المبادرات الإنسانية مردوداً إيجابياً لدى الأطفال والكيانات المشاركة وشعورهم بمدى حرص وزارة الداخلية على دعم ومساندة الأطفال، حيث أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة البعد الإنسانى والاجتماعى.

يأتي ذلك استمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية من خلال تبني وتدعيم المبادرات الإنسانية والمجتمعية لاسيما الاهتمام بالنشء وتنمية الفكر الأمنى لديهم لما يعكسه من إيجابيات على المجتمع بتنشئة أجيالاً تعى أهمية أمن الوطن والمواطن ودور رجال الشرطة فى هذا الصدد. وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل الموافق 20 نوفمبر من كل عام.