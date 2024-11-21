الرئيس الإسرائيلي: إصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت يوم أسود للعدالة

رد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، بغضب، اليوم الخميس، على إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرتي اعتقال دوليتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

وكتب هرتسوج على منصة إكس: "إنه يوم أسود للعدالة. ويوم أسود على الإنسانية"، مضيفا أن المحكمة أصدرت "القرار السافر" بـ "سوء نية".

وبحسب لائحة الاتهام، ارتكاب نتنياهو وجالانت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتعلق بإجراءات تم اتخاذها خلال الصراع في قطاع غزة منذ الثامن من أكتوبر 2023.

ورحبت حركة حماس بالقرار. وقالت في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة شهاب للأنباء على منصة إكس، إن "هذه الخطوة التي حاولت الإدارة الأمريكية المتواطئة مع جرائم الحرب الصهيونية، تعطيلها لأشهر، عبر إرهاب المحكمة وقضاتها، ومحاولة ثنيها عن أداء واجبها في محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة في قطاع غزة؛ تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرّض لها طيلة ستة وسبعين عاما من الاحتلال الفاشي".

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن "رفضه باشمئزاز" لمذكرة الاعتقال بحقه.