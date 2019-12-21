فيتش تخفض تصنيف قدرة الأرجنتين على سداد الدين لما قبل درجة العجز

خفضت وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتماني في بيان أمس الجمعة، تصنيف قدرة الأرجنتين على سداد الديون على الأجل البعيد إلى تعثر جزئي "آر دي" بعدما كان "سي سي".

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" أن خطوة وكالة فيتش تأتي بعدما أعلنت حكومة الرئيس ألبرتو فيرنانديز أنها ستمدد موعد سداد 1ر9 مليار دولار قيمة أذون خزانة بعملة الدولار حتى أغسطس من العام المقبل.

ووفقا للبيان، يعد تصنيف "تعثر جزئي" هو الدرجة الأعلى عن التخلف عن السداد.

وتماشيا مع معايير فيتش، تعجز الأرجنتين عن الوفاء بالتزاماتها السيادية وأن هذا التطور يشكل "تداولا لدين متعثر".

وصنفت وكالة ستاندرد آند بوزر دين الأرجنتين بالعملة الأجنبية على المدى الطويل "سالب سي سي سي" مع تقديم نظرة سلبية.

وحذرت وكالة موديز نفس النهج مع تصنيف الدين عند "سي أيه أيه 2" وإعطاء نظرة سلبية.