رابطة العالم الإسلامي تستنكر قرار منع الفتيات الأفغانيات من حق التعليم الجامعي

أعربت رابطة العالم الإسلامي عن رفضها وأسَفها لقرار حكومة تصريف الأعمال الأفغانية بمنع النساء والفتيات الأفغانيات من حق التعليم الجامعي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن ذلك جاء في بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، استنكر فيه أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، هذا القرار المخالف لهدي الإسلام وإجماع علماء الأمة الإسلامية، والمنتهك للقيم الدولية والإنسانية، حارماً النساء والفتيات الأفغانيات من حقهنّ المشروع في التعليم وعموم الشعب الأفغاني من كفاءاته النسائية للإسهام في ازدهاره ونمائه.

وأعرب العيسى، باسم رابطة العالم الإسلامي ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، عن التضامن التام مع النساء والفتيات الأفغانيات وعموم الشعب الأفغاني في هذه القضية المهمة التي حثت عليها الشريعة الإسلامية وشملت بالحث عليها الجميع من رجال ونساء، وليس من حق أحد أو جهة تحت أي ذريعة الاستثناء العام في ذلك بإخراج النساء من طلب هذه الفريضة والفضيلة، ولا الاستثناء بتقييد ذلك بمراحل تعليمية معينة.

ودعا العيسى باسم علماء الأمة الإسلامية تحت مظلة الجامعة (رابطة العالم الإسلامي) من مفتين وكبار علماء، حكومة تصريف الأعمال الأفغانية العدول عن هذا القرار، ومن ثم سلوك جادة إجماع علماء الإسلام بمختلف مذاهبهم وطوائفهم في هذا الشأن المهم.