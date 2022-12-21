الرئيس الصيني يؤكد استعداد بلاده لدفع العلاقات مع أستراليا على أساس الاحترام المتبادل

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، استعداد بلاده لدفع العلاقات مع أستراليا على أساس الاحترام المتبادل ومبادئ الكسب المشترك، وتعزيز التنمية المستدامة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وأوضح الرئيس الصيني، في رسالة تبادل فيها التهاني مع الحاكم العام لأستراليا ديفيد هيرلي ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، اليوم الأربعاء، أنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وأستراليا قبل 50 عاما، حقق التعاون العملي في مختلف المجالات نتائج مثمرة، الأمر الذي جلب منافع ملموسة لشعبي البلدين.

وأضاف أن التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات بين الصين وأستراليا، باعتبارهما دولتين مهمتين في منطقة "آسيا-الباسيفيك"، لا تخدم المصالح الجوهرية لشعبيهما فحسب بل تساعد أيضا في تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.