حماة الوطن يطلق فعاليات تدريب سيدات مطروح على المشغولات الصوفية

نظم مركز التنمية المستدامة بمشروع تنمية موارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء، دورة تدريبية لعدد من السيدات دورة تدريبية، فى وحدة التدريب علي المشغولات الصوفية البدوية اليدوية التابعة للمركز التنمية المستدامة لتخريج سيدات مدربات علي الحوايا وإنتاج وصناعة" الكليم، السجاد، وغيرها" لتمكين المرأة اقتصاديا، وذلك بالتنسيق مع حزب حماة وطن.

وقال عيسي أبوتمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، إن الهدف من تنظيم الدورة، هو تأهيل السيدات لسوق العمل، وعرض منتجاتهم والتسويق لها في المعارض داخل وخارج المحافظة، تمهيداً لتوقيع بروتوكول تعاون مع المركز.

وأشار إلى تميز صوف الأغنام البرقي، وسيتم العمل علي إحياء تلك الصناعات البيئية اليدوية المميزة للمحافظة، والحفاظ عليها من الاندثار من خلال التعاون، وتدريب سيدات الحزب في وحدة التدريب علي المشغولات الصوفية البدوية اليدوية بقرية القصر التابع لمركز التنمية المستدامة بمشروع إدارة موارد مطروح.

وأكد أمين حزب حماة وطن على دعم المراة المطروحية بشكل عام، والسيدات العضوات بالحزب بشكل خاص، لتعظيم وترسيخ ثقافة المنتجات والمشغولات الحرفية والبيئية واليدوية التي تعبر عن التراث المطروحي.