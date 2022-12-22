تراجع أسعار الغاز في أوروبا لأقل مستوياتها منذ يونيو الماضي

تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في تعاملات أوروبا، اليوم الأربعاء، لأقل مستوياتها منذ 14 يونيو الماضي، في ظل وصول شحنات الغاز الطبيعي المسال لمستويات قياسية مع وصول المخزونات لأكثر من المعدلات الطبيعية، مما هدأ المخاوف من حدوث نقص في المعروض خلال فصل الشتاء الذي يشهد ذروة الطلب على الغاز في أوروبا.

وتراجع سعر العقود الآجلة الهولندية القياسية اليوم بنسبة 5ر7% إلى أقل من 100 يورو لكل ميجاوات/ساعة، لأول مرة منذ أكثر من شهر. كما ظلت درجات الحرارة في أغلب مناطق أوروبا معتدلة، مما يقلل الطلب على وقود التدفئة بالتزامن من تدفق إمدادات الغاز الطبيعي المسال، مما ساهم في خفض الأسعار. كما أدت زيادة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح إلى تقليل استهلاك الغاز.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن توم مارتستش مانسر رئيس إدارة تحليل أسواق الغاز في شركة ىي.سي.آي.إس بلندن، القول إنه مع انتهاء موجة البرد والطقس المعتدل والرياح القوية المتوقعة غدا، بالإضافة إلى التراجع المعتاد للطلب الصناعي على الغاز خلال موسم عطلة عيد الميلاد، فإن أسعار الغاز مرشحة لمزيد من التراجع.

وبلغ سعر الغاز الطبيعي في العقود الاجلة الهولندية تسليم الشهر المقبل 75ر97 يورو لكل ميجاوات/ساعة، كما تراجع سعر الغاز في بريطانيا بنسبة 9ر7%. وتراجع سعر الكهرباء في ألمانيا تسليم العام المقبل بنسبة 7% ليصل لأقل مستوياته منذ يونيو الماضي أيضا.

في الوقت نفسه، فإن مستودعات الغاز الطبيعي في أوروبا مملؤة حاليا بنسبة 83% تقريبا وهو ما يزيد عن متوسط الامتلاء خلال السنوات الخمس الماضية بحسب بيانات البنية التحتية للغاز في أوروبا.

كما استقرت إمدادات الغاز الطبيعي الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا اليوم الأربعاء عند المستويات المعتادة