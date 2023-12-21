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قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تدرس طرح 50 شركة جديدة ضمن برنامج الطروحات، موضحًا أن «مؤسسة التمويل الدولي، وضعت أولوية لـ4 قطاعات؛ المطارات والاتصالات والبنوك والتأمين».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن المؤسسة أجرت دراسة تهدف إلى الاستفادة من الخبرات الدولية والعالمية في إدارة وتشغيل عدد من المطارات التابعة للدولة.

وذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن تلك الدراسة من شأنها إحداث نقلة نوعية كبيرة في إدارة المرافق المهمة وتشغيلها.

وأوضح أن «الهدف الأساسي من برنامج الطروحات، إحداث أفضل إدارة ممكنة لأصول الدولة ورفع كفاءة تشغيلها وزيادة العائد الناتج عن تلك الأصول».

وأشار إلى أن صفقة الفنادق التاريخية التي أبرمت بالشراكة بين «صندوق مصر السيادي» وشركة «إيجوث» وشركة «مجموعة طلعت مصطفى القابضة»، عبارة عن شراكة وليست بيعًا بالكامل.

وأضاف أن الصفقة تضمنت توقيع اتفاقيات لعملية اكتتاب 7 فنادق تاريخية، بالشراكة بين صندوق مصر السيادي وشركة «إيجوث» وشركة «مجموعة طلعت مصطفى القابضة».

وصرح بأن الصفقة تضمن ضخ استثمارات بالعملة الأجنبية بقيمة 800 مليون دولار، مؤكدًا أن «الاستثمار الخارجي يؤدي إلى تعظيم استفادة الدولة من أصولها ودعم مواردها».

وأفاد بأن «مدبولي» صرح بأن «برنامج الطروحات يأتي في إطار أوسع وأشمل، يستهدف رفع كفاءة مستوى أصول الدولة وإدارتها وإجراء عملية إصلاح شاملة، وليس مرتبطًا فقط بتحصيل العائد من العملة الصعبة».

وأكمل: «الصفقة عبارة عن عملية شراكة وليس رفع يد، نحن نستهدف منها الاستفادة من الشريك الأجنبي، خاصة نقل الخبرات وتحسين الخبرات وما خلافه».

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على ٧ فنادق تاريخية بالشراكة بين «صندوق مصر السيادي» وشركة «إيجوث» وشركة «مجموعة طلعت مصطفى القابضة»، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.

ووقع الاتفاقيات كل من أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وشريف بنداري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث»، وهشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «مجموعة طلعت مصطفى القابضة».