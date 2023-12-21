 القسام: استهداف قوة إسرائيلية خاصة في شمال غزة وقتل 11 جنديا من أفرادها - بوابة الشروق
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القسام: استهداف قوة إسرائيلية خاصة في شمال غزة وقتل 11 جنديا من أفرادها


نشر في: الخميس 21 ديسمبر 2023 - 6:10 م | آخر تحديث: الخميس 21 ديسمبر 2023 - 6:10 م

تمكن مقاتلو كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، من استهداف قوة إسرائيلية خاصة في منطقة التوام شمال مدينة غزة بعبوات "الشواظ" والاشتباك معها بالرشاشات الثقيلة.

وأشارت القسام، عبر قناتها بتطبيق "تيليجرام"، مساء الخميس، إلى تأكيد مقاتليها قتل 11 جنديًا من أفرادها، ثم فجروا عبوة مضادة للأفراد في قوة الإسناد التابعة لها والمكونة من 8 جنود.

وكات القسام، ذكرت في وقت سابق أن مقاتليها تمكنوا من استهداف عدد من جنود الاحتلال على آلية عسكرية في منطقة مسجد فلسطين بمدينة غزة، بقذيفة مضادة للأفراد بالتزامن مع استهدافها بقذيفة "تاندوم".

وأضافت أن مقالتيها تمكنوا أيضا من قنص جنديين إسرائيليين في محيط مسجد فلسطين بمدينة غزة، مؤكدين إصابتهم إصابة محققة في الرأس وسقوطهم عن الآليات.

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