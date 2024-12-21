ضبط 6 عصابات و144 سلاح ناري خلال 24 ساعة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 144 قطعة سلاح ناري بحوزة 136 متهما، خلال حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية في الـ24 ساعة الماضية.

شملت المضبوطات: "رشاش برتا، 7 بنادق آلية، 19 بندقية خرطوش، 8 طبنجات، 109 فرد محلي، 210 طلقة مختلفة الأعيرة، 10 خزائن متنوعة، 267 قطعة سلاح أبيض".

ونجحت الحملات في ضبط 6 تشكيلات عصابية ضمت 17 متهما ارتكبوا 26 حادثا متنوعا، و508 قضايا مخدرات بإجمالي مضبوطات بلغت 537 كيلو مخدرات، 32326 قرصا مخدرا، 1600 أمبول مخدر، 440 قرص سودو أيقدرين مخدر.

كما تم ضبط 15 متهما هاربا، و23 متهما بالبلطجة، 260 دراجة نارية مخالفة، و26 ألف مخالفة مرورية.

ونفذت الحملات 85 ألفا و897 حكما قضائيا متنوعا، وفحصت 65 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 14 منهم.

جاء ذلك خلال حملات موسعة نفذتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.