 باكستان.. طالبان تعلن مسئوليتها عن هجوم دموي شمال غربي البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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باكستان.. طالبان تعلن مسئوليتها عن هجوم دموي شمال غربي البلاد

د ب أ
نشر في: السبت 21 ديسمبر 2024 - 7:08 م | آخر تحديث: السبت 21 ديسمبر 2024 - 7:08 م

أعلنت طالبان باكستان اليوم السبت مسؤوليتها عن هجوم دموي على نقطة تفتيش عسكرية شمال غربي البلاد.

 وذكرت الجماعة المسلحة أنها قتلت 35 جنديا وأصابت 15 آخرين في مداهمة صباحية.

كما زعمت أنها أخذت عتادا من بينه جهاز رؤية ليلية وأسلحة. ويعد هذا أحدث اعتداء لطالبان باكستان على قوات عسكرية في إقليم خيبر بختونخوا المضطرب المجاور لأفغانستان.

وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن الهجوم عبر أحد مجموعات الدردشة الخاصة بها على تطبيق واتساب.

 ولم يعلق الجيش بعد على الحادث الذي وقع في وزيرستان الجنوبية ، لكن مسؤولا أمنيا ذكر أن المسلحين استخدموا أسلحة خفيفة وثقيلة.

وأوضح أنهم قتلوا 16 جنديا وأصابوا ثمانية آخرين. وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته.


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