أفادت القيادة العامة في سوريا، أمس الجمعة، بأن الجانب الأمريكي أكد التزامه بدعم الشعب السوري والإدارة الجديدة، مشيرة إلى أن السوريين "يقفون على مسافة واحدة من جميع الأطراف"، وذلك بعد لقاء جمع بعثة الخارجية الأمريكية مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، المعروف بـ"أبو محمد الجولاني".

وقالت القيادة العامة، في بيان، إن الجانب الأمريكي أكد دعمه للإدارة السورية الجديدة في مواجهة التحديات الكبرى مثل منطقة شمال شرق سوريا، في إشارة إلى الصراع المستمر مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة، بحسب شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وذكرت أن البعثة الأمريكية أكدت دعمها للخطوات المعلنة من الإدارة السورية الجديدة، متوجهة بالشكر لجهود الإدارة الجديدة في إطلاق سراح الأمريكي ترافيس تيمرمان، وسعيها للعثور على الصحفي الأمريكي أوستن تايس.

وأضافت القيادة العامة أن الشرع أكد للبعثة الأمريكية حاجة الشعب السوري إلى دعم كبير للتعافي على كل المستويات، داعيا إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا في عهد حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وأشار الشرع إلى أن "الشعب السوري يقف على مسافة واحدة من كل الدول والأطراف بالمنطقة دون وضع سوريا في حالة استقطاب"