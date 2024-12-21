تلقى فريق آينتراخت فرانكفورت، هزيمة مساء اليوم السبت بنتيجة 3-1، أمام ماينز في اللقاء الذي أقيم على ملعب دوتش بانك بارك، ضمن مباريات الجولة الـ 15 لبطولة الدوري الألماني.

وبادر الضيوف بتسجيل 3 أهداف عن طريق كاوا سانتوس "بالخطأ في مرماه" عند الدقيقة 15، قبل أن يضيف بول نبيل هدفين في الدقيقة 27 و58، وفي الدقيقى 75 تقلصت النتيجة عن طريق راسموس كريستنسن لتنتهي المباراة بهزيمة أصحاب الأرض لأول مرة في الموسم الحالي.

وتعد هذه المباراة الأولى التي يخسرها فريق فرانكفورت على ملعبه ووسط جماهيره.

وظل عمر مرموش من بداية المباراة لنهايتها ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، ليتوقف رصيده عند 13 هدفًا فقط.