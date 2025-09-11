فيضانات مدمّرة شرق باكستان تجبر آلاف السكان على النزوح وتهدد بانهيار سدود

هرعت فرق الإنقاذ مدعومة بالجيش، الأربعاء، لإجلاء آلاف الأشخاص من القرى الغارقة بالفيضانات قرب مدينة جلال بور بيراوالا شرق باكستان، بينما تكافح السلطات لتعزيز السدود في مواجهة منسوب مياه ارتفع إلى مستوى الخطر الرسمي.

وقالت السلطات إن عمليات الإنقاذ التي بدأت ليل الثلاثاء استمرت حتى صباح الأربعاء وما تزال جارية.

وأشار مفوض الإغاثة، نبيل جاويد، إلى تضرر نحو 142 ألف شخص في المنطقة من الفيضانات، موضحا أن العديد من السكان النازحين لجؤوا إلى منازل أقاربهم، بينما اضطر آخرون إلى قضاء ليال بلا نوم على حواجز مائية أو في مخيمات الإغاثة بعد أن غمرت المياه بيوتهم.

وشوهدت قوارب فرق الإنقاذ وهي تجوب المياه، تسحب العالقين من فوق الأشجار وأسقف المنازل، غير أن كثيرا من القرويين العالقين اشتكوا من أن من يملكون المال استأجروا قوارب خاصة وهربوا بسرعة، تاركين الفقراء ينتظرون وصول المنقذين.

ومنذ 23 أغسطس/آب، غمرت المياه نحو 4 آلاف قرية في إقليم البنجاب، ما أثر على أكثر من 2ر4 مليون شخص، وشرّد 1ر2 مليون، وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 68 شخصا، نتيجة أمطار موسمية أشد من المعتاد وتفريغ متكرر للمياه من السدود الهندية المليئة.