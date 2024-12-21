ليفاندوفسكي يتحدى جريزمان في التشكيل المتوقع لقمة برشلونة وأتلتيكو مدريد

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يواجه برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد، اليوم السبت، على ملعب لويس كومبانيس، ضمن منافسات الجولة ال18 من الدوري الإسباني.

ويتقاسم برشلونة وأتلتيكو مدريد صدارة الترتيب في الدوري الإسباني ب38 نقطة، لكن أتلتيكو مدريد له مباراة أقل من برشلونة.

ووفقا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، من المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيناكي بينيا.

خط الدفاع: جوليس كوندي - باو كوبارسي - إينيجو مارتينيز - أليكس بالدي.

خط الوسط: بيدري - مارك كاسادو - جافي.

خط الهجوم: رافينيا - ليفاندوفسكي - فيرمين لوبيز.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام برشلونة

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: يورينتي - لينجليه - خيمينز - خافي.

خط الوسط: دي باول - جالاجر - باريوس.

خط الهجوم: جوليانو - أنطوان جريزمان - جوليان ألفاريز.